Astrid Nelsia en couple : photo de son beau compagnon, révélations sur leur relation pas si récente

Difficile de suivre Astrid Nelsia lorsqu'il s'agit de sa vie sentimentale. En couple, séparée puis réconciliée... la sulfureuse brune ne manque jamais de créer la surprise sur ses réseaux sociaux ! Après avoir vécu une idylle avec le footballeur Matheus Vieira, elle file désormais le parfait amour avec un certain Jason, aussi surnommé Big Jay, sosie non officiel du rappeur Travis Scott comme ont pu le souligner les internautes.

D'abord très discrète sur cette relation, Astrid Nelsia a décidé de l'officialiser au début du mois d'août sur Instagram en postant des photos professionnelles de leur couple dans les rues de Paris sur lesquelles ils apparaissent toujours en tenues accordées. Les publications de la jeune femme ne sont pas passées inaperçues et ont été likées à chaque fois par plus de 100 000 abonnés. De son côté, son petit ami tient davantage à entretenir son petit jardin secret et gère ainsi un compte privé.