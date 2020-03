Aurélia (L'amour est dans le pré), un anniversaire spécial grâce à sa fille

Malheureusement, Aurélia n'a pu fêter son anniversaire avec un homme à ses côtés. Le 28 février 2020, elle a annoncé à Télé Loisirs qu'elle était de nouveau célibataire. "Il me faudra un peu de temps avant de m'en remettre", avait-elle précisé. Espérons qu'elle trouvera de nouveau le bonheur, une fois le confinement terminé bien entendu. Dans son portrait, elle expliquait qu'elle était à la recherche d'un homme capable d'adopter son mode de vie et qui soit très bricoleur. Elle souhaitait également qu'il ait du caractère, tout en étant doux et protecteur. Elle précisait qu'elle n'aimait pas les hommes minces et qu'il fallait qu'il soit plus grand qu'elle (1,74 m).