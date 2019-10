Babette de Rozières régale Valérie Précresse pour la Semaine du goût

Cette année, la semaine du goût rouvre ses portes du 7 au 13 octobre 2019, pour le plus grand bonheur des gourmands ! Un événement qui a été marqué lundi 7 octobre 2019 par la visite de l'ancienne conseillère de Jacques Chirac, Valérie Pécresse. Face à la cuisinière et animatrice Babette de Rozières, la femme politique a affiché un large sourire sur son visage et a pris la pose une immense baguette de pain dans les mains !

Sous le patronage du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le salon se penche cette année sur les préoccupations d'une nouvelle génération soucieuse de l'environnement, de la cause animale ainsi que de la provenance des produits consommés. Entre animations, dégustations et rencontres avec des chefs cuisiniers d'exceptions, l'événement est un véritable moyen d'apprendre aux petits et aux grands comment bien s'alimenter tout en prenant du plaisir. Aussi, de nombreux enfants étaient présents à Saint-Ouen pour cet événement d'envergure nationale. L'occasion pour Babette de Rozières et Valérie Pécresse de prendre la pose en compagnie d'une foule de bambins radieux.

D'autre part, tout au long de la semaine, plus de 500 restaurants partenaires de l'opération Les Tables du goût proposeront des menus attractifs et des professionnels du métier viendront évoquer leur parcours et partager leur savoir-faire avec de nombreux étudiants de tous les niveaux. Olivier Chaput et Jean-Pierre Martin étaient notamment présents pour parler de leur profession.

Une superbe opportunité pour tous les amoureux du bon goût de rencontrer des pointures et de prendre des notes ! Alors à vos fourchettes !