Ben Mazué séparé de sa femme après un déménagement : "On a aussi emmené nos démons dans nos bagages"

Pour Ben Mazué, le succès est au rendez-vous ! Longtemps resté dans l'ombre, le chanteur et auteur se fait enfin une place dans la lumière à hauteur de son talent, lui qui signe souvent textes et mélodies bouleversants. Son dernier album, Paradis, est une petite perle musicale, dans lequel il alterne entre parties parlées et chantées.

Mais si ses textes sont souvent prenants, c'est parce qu'ils lui ont été inspirés par une partie difficile de sa vie ces dernières années : son divorce avec la mère de ses deux enfants, Milan et Axel, 10 et 8 ans. Après plus de dix ans de vie commune, le chanteur et sa compagne ont décidé de se séparer après avoir tenté la solution de la dernière chance : un départ en famille à La Réunion.

"Au final, on a aussi emmené nos démons dans nos bagages et ils ont pris de l'ampleur une fois sur place", confie-t-il cette semaine dans Paris Match. Le chanteur et sa femme se sont alors résignés à se séparer, une rupture qui a donné le magnifique album qui a fait son succès. "La rupture n'est pas toujours un échec", disait-il récemment au journal belge Le Soir, elle lui aura au moins permis de mettre des maux en musique pour un disque superbe.

Egalement auteur pour son ami Grand Corps Malade, pour Jérémy Frérot ou pour la chanteuse Pomme, il a tout de même réussi à ne pas garder un mauvais souvenir de l'île de la Réunion, même s'il y a vécu un moment difficile. "Je crois qu'il n'y a pas de raisons particulières pour aimer un endroit, explique-t-il à Paris Match. J'adore Paris. Je vois bien ce qui cloche dans cette ville mais ça ne m'empêche pas de l'aime. Je ressens la même chose pour la Réunion."

Si tout va bien, aujourd'hui, dans la carrière de Ben Mazué, le chanteur doit donc s'efforcer de se reconstruire une vie amoureuse et se pose des questions plutôt existentielles. "J'ai 41 ans. Chez beaucoup de gens, la crise de la quarantaine, c'est se réveiller un matin en réalisant qu'on a tout fait ce qu'on attendait de nous depuis des années et qu'il est temps que ça change. Moi, j'ai l'impression que ma crise de la quarantaine a duré toute ma vie !", conclut-il.