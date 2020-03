Benjamin Compaoré : L'athlète français accusé de violences conjugales

Benjamin Compaoré comparaîtra au tribunal judiciaire de Créteil le 30 juin 2020. D'ici là, il a l'interdiction d'entrer en contact avec sa compagne et de se rendre à son domicile.

Benjamin Compaoré est papa de deux filles. Côté sport, le coureur de l'équipe de France et entraîneur à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) compte à son palmarès une médaille d'or au triple saut aux championnats d'Europe d'athlétisme de Zurich en 2014, et deux médailles de bronze aux championnats du monde en salle de Portland (2016) et aux championnats d'Europe par équipes de Bydgoszcz, en Pologne (2019).

Il avait été reçu à l'Élysée par le président François Hollande et Najat Vallaud-Belkacem après son sacre en Suisse.