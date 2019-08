Bjorg Lambrecht : Le cycliste de 22 ans meurt en pleine course

Le coup de sifflet du Tour de Pologne a retenti en Europe de l'Est le samedi 3 août. Hélas, un jeune prodige du cyclisme belge n'atteindra pas la ligne d'arrivée finale, le 9 : lundi 5 août 2019, Bjorg Lambrecht, qui courait pour l'équipe Lotto-Soudal, est décédé en pleine course. Alors qu'il donnait son maximum lors de la troisième étape de l'épreuve, le jeune homme a quitté la route, chuté dans un fossé et aurait - selon les médias locaux - fatalement "heurté une structure en béton". L'incident a eu lieu au 48e kilomètre de l'étape, entre Chorzow et Zabrze, sur "une descente où l'on n'atteint pas une grande vitesse, une route droite et large", précise Czeslaw Lang, le directeur de la course.

Bjorg Lambrecht n'a pas pu être évacué en hélicoptère vers un hôpital, son état ne le permettant pas. Après avoir perdu connaissance, il a été ranimé en bord de route avant de perdre la vie dans l'ambulance qui tentait de le sauver. "L'activité du coeur a repris, mais hélas il est décédé", conclut tristement Czeslaw Lang. La nouvelle est d'autant plus choquante que tous les yeux étaient rivés sur la jeune carrière de Bjorg Lambrecht. Ayant obtenu la deuxième place du Championnat du monde espoirs en 2018, le sportif était décrit de toutes parts comme "une nouvelle étoile" (La Dernière Heure), un "petit roi" (Gazet van Antwerpen), le "nouveau visage du cyclisme belge" (De Morgen).

Il était passé professionnel durant l'année 2018, intégrant l'équipe Lotto-Soudal. Face au drame, les membres de la formation sportive se sont unis pour dire adieu à Bjorg Lambrecht. "La plus grande tragédie qui puisse arriver à la famille, les amis et les coéquipiers de Bjorg est arrivée, peut-on lire sur Facebook. Repose en paix, Bjorg." Le cycliste était originaire de Knesselare, en Flandre, au nord-ouest de la Belgique. Des registres de condoléances ont été ouverts dans la commune pour tenter d'apporter du réconfort à la famille, qui y réside toujours...