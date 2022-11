Black Friday 2022 : Cette peluche Fisher Price à tomber est à moins de 28 €

Réduction immanquable pour cette peluche Ma Loutre Câlins Bonne Nuit de Fisher Price sur Amazon

Le moment du coucher peut être source de stress pour les enfants. Le manque de luminosité, les petits bruits, les ombres, ce n'est pas très rassurant. Mais dites adieu aux tourments de votre petit avec ce jouet multifonctions. La peluche Ma Loutre Câlins Bonne Nuit de Fisher Price va en effet devenir son compagnon préféré. Et le vôtre aussi grâce à sa super promo ! Son prix passe en effet de 38,73 € à 27,80 €. Une réduction de pas moins de 28 %, on ne passe pas à côté ! Vous allez ainsi avoir la chance d'économiser plus de 10 €.

10 € d'économie pour cette peluche toute mignonne en cette Black Friday Week

Lorsque l'on est jeune parent, le choix du doudou est primordial. C'est la peluche qui accompagnera votre enfant de nombreuses années, voire toute sa vie. Il lui faut donc une petite boule de poil qui le réconforte et l'apaise. Et à cette chasse au trésor là, c'est clairement la peluche Ma Loutre Câlins Bonne Nuit de Fisher Price qui gagne haut la main. Lumière, musique, mouvement, elle coche toutes les cases !

Elle va en effet reproduire des respirations à un rythme constant en soulevant et abaissant son ventre tout mignon. Votre bébé aura l'impression que vous êtes près de lui et sera donc apaisé. Et comment ne pas parler de son design à craquer et sa matière toute douce. Sa queue satinée et son tissu pelucheux apporteront un réconfort sans pareille à votre petit.