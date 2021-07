Bob Odenkirk hospitalisé : Bryan Cranston inquiet, des nouvelles de son état de santé

L'état de santé de Bob Odenkirk inquiète ! L'acteur de 58 ans et star des séries Breaking Bad et Better Call Saul est toujours hospitalisé depuis son malaise en plein tournage. Bryan Cranston a eu vent de la terrible nouvelle et a eu une pensée pour son ancien partenaire de jeu.

Bryan Cranston s'est exprimé sur Instagram. Il y a publié une photo de Bob Odenkirk et lui, datant de novembre 2013. L'ex-héros de la série Breaking Bad a écrit en légende : "Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une nouvelle qui m'a rendu anxieux toute la matinée. Mon ami Bob Odenkirk s'est évanoui sur le tournage de Better Call Saul. Il est à l'hôpital à Albuquerque et reçoit les soins médicaux nécessaires mais son état de santé n'est pas encore connu. Prenez un moment de votre journée pour penser à lui et lui envoyer des pensées positives et des prières, merci."