Bob Odenkirk (Better Call Saul) évacué d'urgence à l'hôpital après un malaise en plein tournage

C'est l'une des figures les plus populaires de la télé américaine. Après avoir crevé l'écran dans la série à succès Breaking Bad dans le rôle d'un avocat véreux, Bob Odenkirk a eu le droit à un spin-off dédié à son personnage. Une série intitulée Better Call Saul, dans laquelle on ne retrouve plus Bryan Cranston, mais qui cartonne sur Netflix puisqu'elle en est déjà à sa cinquième saison.

Actuellement en tournage pour le compte de la sixième et dernière saison de la série qui se situe dans l'État du Nouveau-Mexique, Bob Odenkirk a été transporté d'urgence à l'hôpital après s'être effondré sur le tournage, selon plusieurs médias, comme le rapporte l'AFP aujourd'hui. Selon le site TMZ, Bob Odenkirk "s'est écroulé" pendant le tournage mardi 27 juillet et a été "immédiatement secouru par l'équipe, qui a appelé une ambulance".

Si l'acteur a été rapidement pris en charge, les raisons de son malaise n'ont pour l'heure pas encore été communiquées. Un coup dur pour l'acteur et la production de cette série, vite devenue un modèle du genre auprès des fans. Pour son rôle de Jimmy McGill, un petit avocat aux dents longues, Bob Odenkirk a reçu quatre Emmy et a été nommé plusieurs fois aux Golden Globe.

Sur les réseaux sociaux, les messages d'inquiétude des fans se sont multipliés. "La santé avant tout, on ne peut que lui souhaiter le meilleur rétablissement possible. Bob Odenkirk, c'est typiquement le genre d'acteur à s'investir sans compter, et avec passion", écrit un internaute visiblement marqué par la nouvelle.