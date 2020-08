Brie Bella et Nikki Bella : les jumelles boxeuses accouchent au même moment

Surprise surprise ! Les jumelles star de la WWE Nikki et Brie Bella ont accouché quasiment au même moment. Le vendredi 31 juillet 2020, Nikki est devenue maman pour la première fois, d'un petit garçon. "Notre bébé est là et nous ne pourrions pas être plus heureux. Tout le monde va bien", a indiqué la sportive américaine. Elle et son fiancé, Artem Chigvinstev, sont devenus parents pour la première fois.

Quelques heures plus tard, sa soeur jumelle Brie Bella accouchait de son deuxième enfant. Le samedi 1er août 2020, elle a également accueilli un petit garçon, dont le prénom n'a pas été révélé. "C'est un garçon ! Nous sommes submergés par la joie et tout le monde va bien", avait annoncé la sportive de 36 ans. Brie Bella et Daniel Bryant sont mariés depuis plus de six ans. Ils avaient déjà accueilli une petite fille, Birdie Joe (3 ans).