Brigitte Nielsen : Ses fils, qui "ont peur", placés en quarantaine à Milan

Plus les jours passent et plus le virus Covid-19 gagne du terrain. En Europe, l'Italie reste le pays le plus touché avec plus de 800 morts et plus de 12 000 personnes contaminées. Le pays entier doit faire une immobilisation générale afin d'endiguer le fléau. Un sujet que Brigitte Nielsen connaît très bien.

Invitée le 10 mars 2020 de l'émission américaine The Talk, l'actrice danoise de 56 ans qui réside à Los Angeles a fait savoir que ses fils se trouvaient actuellement en Italie et qu'elle avait peur pour eux. "Je parle avec mes enfants tous les jours. Ils sont à Milan et dans le coin où c'est le plus dangereux, a-t-elle confié. Brigitte Nielsen a bien conscience que le cas de ses fils faisait partie d'une grande globalité. "Tout le pays, 16 millions de personnes, est maintenant complètement immobilisé. Ce que me disent mes enfants, c'est qu'ils vont bien, mais la situation est très très difficile parce qu'ils ont peur", a-t-elle ajouté.

Lors de cette conversation, Brigitte Nielsen a indiqué que son plus jeune fils devait "aller au supermarché pour acheter à manger". Problème, les étalages sont vides. L'ex de Sylvester Stallone n'a en revanche pas précisé si ses autres garçons étaient concernés. La star vue en 2018 dans Creed II est la mère de quatre garçons : Julian, 35 ans, né de son premier mariage avec Kasper Winding ; Killian, 30 ans, né de sa relation avec son fiancé Mark Gastineau ; Aaron, 26 ans, et Raoul, 24 ans, qu'elle a eus avec son ex-mari Raoul Meyer. Brigitte Nielsen est également la maman d'une petite fille de 1 an et demi prénommée Frida, qu'elle a eue avec son mari actuel Mattia Dessì.