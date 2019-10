Brigitte Nielsen 56 ans : sa fille Frida, 16 mois, fait ses premiers pas

L'âge n'a aucune importance, et Brigitte Nielsen en est la preuve vivante. A 56 ans, la comédienne et ex de Sylvester Stallone est au top de sa forme. Et elle profite des joies de la vie de famille avec sa petite dernière, Frida, à peine un an. Début octobre, la star de Cobra et Rocky 4 a été repérée dans un parc de Los Angeles en compagnie de son mari Mattia et de l'adorable Frida. Et les deux parents semblaient comblés par leur progéniture faisant ses premiers pas (le début des ennuis !).

Toujours lookée, en top noir et bottines à talons hauts, Brigitte n'a que faire des "qu'en dira-t-on" et profite de ces instants de bonheur. Oui elle a eu sa fille tardivement, à 54 ans, mais ça n'en fait pas moins une super maman, dynamique et sexy.

Concernant les mauvaises langues qui la disaient trop vieille pour faire un bébé, elle répondait sans détour dans une interview accordée au Guardian en février 2019 : "Je me disais toujours : 'Je veux le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'embryons. Quelqu'un doit gagner à la loterie. (...) Certains trouvent ça ridicule, d'autres affreux, et certains adorent. Je ne pense pas que ça regarde qui que ce soit (...). Quand les gens me disent, tu avais 54 ans, oui, et bien, qu'en-est-il des hommes qui ont 60, 70, 80 ans ? (...) Je reçois beaucoup de lettres et de mails de femmes qui me disent que je leur donne du courage".