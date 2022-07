Bus encastré dans une vitrine en plein Paris : comment un tel accident à pu se produire ?

En pleine journée et en plein Paris, un impressionnant accident a eu lieu : un bus s'est encastré dans la vitrine d'un magasin de la rue Vaugirard dans le 15e arrondissement de la capitale. Le crash a fait, selon Le Parisien, sept blessés dont deux graves. Au regard des circonstances, tout le quartier a été bouclé par les policiers et les pompiers. La cause exacte reste à déterminer mais le quotidien avance que les freins du bus auraient lâché.

À 12h30 ce 12 juillet 2022, un bus a foncé dans la vitrine de la boutique Happy Trend, qui vend vêtements et accessoires pour femmes au 270 de la rue Vaugirard à Paris. Le véhicule s'est encastré parmi les habits, les mannequins, touchant également des clients. Le chauffeur du bus a été hospitalisé à Cochin dans le 14e arrondissement. Des analyses d'alcoolémie et toxicologiques sont en cours. Le quartier a dû être bloqué durant quatre heures.

"Le bus arrivait de la rue d'Alleray", détaille Jean-Yves Pinet, adjoint du maire du 15e, chargé de la voirie et de la sécurité routière, qui s'est rendu sur place, indique le quotidien. "Le bus aurait eu un défaut de freins. Il s'est encastré intégralement dans la vitrine." Sept blessés, dont deux graves - le chauffeur du bus et un livreur qui se trouvait dans le magasin - sont à déplorer. Le livreur est soigné à l'hôpital européen Georges-Pompidou et les vies des deux graves blessés ne sont pas en danger.

Avec un tel accident, on imagine que le coût des réparations va être élevé, en plus de la fermeture exceptionnelle le temps des travaux. De quoi inquiéter le propriétaire du magasin qui peut toutefois être soulagé qu'il n'y ait pas eu plus de blessures graves. Quatre casernes de pompiers ont été mobilisée et une dépanneuse est venue "désincarcérer le bus du magasin". "Le bus est complètement enfoncé, bon pour la casse", a déclaré au Parisien un policier. La présence des pompiers a permis de s'assurer que le moteur électrique et ses batteries ne prennent pas feu.

L'engin est donc en question après cet accident. Il s'agit d'un bus électrique mis en service en 2013 et qui a fait l'objet d'un contrôle technique en février dernier. Philippe Goujon, le maire (LR) du 15e a précisé que l'autre bus du même modèle "a été mis à l'arrêt". Il faisait partie de la flotte électrique Traverse, de petits modèles d'une capacité de 22 places. Une enquête a été confiée au service du traitement judiciaire des accidents (STJA) de la préfecture de police de Paris. Selon BFMTV, "plusieurs options sont sur la table pour expliquer les raisons de ce grave accident de la circulation. Dysfonctionnement du système de freinage, problème de manoeuvre à cause d'une piste cyclable, erreur humaine ou problème de santé sont quelques-unes des pistes étudiées par les enquêteurs".