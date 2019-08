Camille Cerf : Canon en Corse, elle dévoile son visage sans maquillage

Après avoir passé un séjour de rêve avec son chéri Cyrille à l'Ile Maurice, Camille Cerf (24 ans) a posé ses valises en Corse. Miss France 2015 a partagé un selfie sans maquillage ou aucun artifice sur lequel elle est tout simplement magnifique.

Pour bien profiter de ce petit séjour sur l'île de beauté, elle demande en légende conseil à ses followers pour connaître les bonnes adresses. Le 2 août 2019, elle écrit : "Petite journée à la rivière aujourd'hui. Quel plaisir de revenir et de découvrir la Corse. J'ai goûté un fiadone typique d'ici, tellement bon. Dites-moi un peu les trucs que je dois absolument faire, voir ou goûter en Corse."

Une Miss sur l'île de beauté

Sublime sans artifice, son regard de jade a séduit ses milliers d'abonnés qui n'ont pas tardé à complimenter l'ancienne reine de beauté pour son naturel. Parmi les réponses de célébrités, on peut remarquer Sylvie Tellier, présidente du Comité Miss France, qui conseille à sa complice de "sortir à la Via Notte". Autre star à donner ses bonnes adresses, Agathe Auproux, qui indique (non sans une certaine autorité) ses prérogatives personnelles : "À faire absolument : aller sur la plage de Santa Giulia et m'envoyer des photos de toi en bikini merciiiiii."

Une Miss bien dans sa peau

Ce n'est pas la première fois que Miss Nord-Pas-de-Calais 2014 publie des photographies d'elle au naturel. Bien dans sa peau, la créatrice de la ligne de lingerie "Culotée" n'hésite pas à s'afficher sur les réseaux même quand un ou deux petits boutons pointent le bout de leur nez. En janvier 2019, Camille avait alors posté un selfie qu'elle avait légendé : "Super. Je pensais pourtant en avoir terminé avec l'adolescence..." Comme quoi, même une Miss a parfois des petits défauts, le tout est de savoir l'accepter et de l'assumer !