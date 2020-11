Camille Raymond (Premiers baisers) confondue avec Justine : des souvenirs mitigés...

On a fait un gros bond dans le temps grâce à Faustine Bollaert ce vendredi 6 novembre 2020. La présentatrice de 41 ans recevait certains acteurs d'anciennes séries cultes, dont Camille Raymond qui incarnait Justine dans Premiers Baisers (diffusée entre 91 et 95 sur TF1).

Encore aujourd'hui, celle qui a travaillé pour le FMI est reconnue dans la rue et trouve ça "super". "Les gens sont parfois gênés", a-t-elle reconnu. Si elle n'est pas nostalgique, Camille Raymond assure avoir quelques bons souvenirs de sa période AB Productions. Un rôle qui lui a collé à la peau. Sans surprise, ses fans l'ont donc souvent confondue avec Justine quand ils la croisaient dans la rue. "Moi je pense qu'on me confondait complètement. J'ai encore des gens qui m'appellent par mon prénom et tout d'un coup, il y a Justine qui sort. J'ai des souvenirs avec mon amoureux de l'époque qui est devenu mon mari. Quand on se baladait, ça arrivait qu'on nous arrête en me disant : 'Mais tu trompes Jérôme, ça ne va pas se passer comme ça. Je vais lui mettre un message pour le lui dire.' Je leur répondais que c'était juste dans la série. C'était assez amusant", a tout d'abord confié la maman de quatre enfants.

Si, parfois, cette confusion l'a servie, d'autres fois cela lui a joué des tours, notamment à l'école. "Il y avait une scène dans Les Musclés où j'étais censée aller courir je ne sais plus combien de kilomètres en vingt-cinq minutes. Et le lendemain, je suis arrivée en cours et la prof' de sport m'a dit : 'Ecoute t'a beaucoup couru donc je te mets un 20, repose-toi.' Parfois ça m'a servi, parfois non. On m'a aussi dit : 'J'ai vu que tu allais partir pour les Etats-Unis alors que tu vas passer le bac. J'ai été convoquée par la proviseur en essayant de lui expliquer que ce n'était pas dans la vraie vie", a-t-elle admis auprès de Faustine Bollaert.

Après Premiers Baisers, Camille Raymond a repris son rôle dans Les Années Fac jusqu'en 1997. Mais elle a ensuite eu envie d'un renouveau : "J'avais fait un Master de finances et j'ai fait un stage. Je me suis dit que je ne me voyais pas travailler dans la finance ni en tant que comédienne. Je me suis dit qu'il fallait que je me créé de l'espace pour savoir ce que je voulais faire." Elle voulait aussi fonder une famille et c'est ce qu'elle a fait puisqu'elle a eu son premier enfant à l'âge de 22 ans. Après avoir travaillé dans la publicité et le FMI, elle travaille aujourd'hui à l'OCDE (l'Organisation de Coopération et de Développement Economique). Une vie bien loin des studios donc.