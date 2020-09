Camille Raymond (Premiers Baisers) "charriée" par ses collègues du FMI et de l'OCDE

Difficile de dissocier Camille Raymond de sa période sitcom. Héroïne de la série Premiers Baisers, elle a conservé le rôle de Justine Girard dans toutes les dérives du programme, des Années fac aux Mystères de l'amour. Pourtant, la comédie n'est pas la seule corde accrochée à son arc. Après de brillantes études, sa carrière était toute tracée dans le milieu de la finance. "Après ma maîtrise, j'ai fait un stage en salle de marchés. Ensuite, j'ai été prise à Sciences-Po, résume-t-elle dans les colonnes de Télé Poche. J'ai eu ma fille très tôt et j'ai rejoint l'univers de la pub. J'ai eu trois autres enfants et en 2013, j'ai été recrutée par le FMI à Washington où j'ai travaillé cinq ans avec Christine Lagarde. Enfin, en 2018, nous sommes revenus en France où j'ai intégré l'OCDE."

Amusant d'imaginer la petite Justine Girard débarquer au Fonds monétaire international et à l'Organisation de coopération et de développement économiques en vêtements flashy. Mais Camille Raymond est aujourd'hui une femme et une mère de 43 ans. Chose que ses collègues ont bien fini par comprendre après l'avoir chambrée une ou deux fois. "Lorsque j'étais au FMI, Christine Lagarde m'a avoué que sa belle-fille était complètement fan [des Mystères de l'amour, NDLR], ajoute-t-elle. À l'OCDE, ils me charrient un peu, mais plutôt à propos des coiffures et des tenues que j'arborais pendant ma période AB."

De retour à l'écran ?

La page est-elle réellement tournée entre Camille Raymond et les plateaux de tournage ? Nulle trace de la comédienne sur nos petits écrans depuis qu'elle a retrouvé sa bande, en 2019, dans Les Mystères de l'amour. Cela dit, si la série venait à reprendre vie à l'aide d'un reboot, elle pourrait bien dire "oui". "Connaissant Jean-Luc Azoulay, je pense que ça peut être dans ses projets, a-t-elle conclu. Mais je ne suis pas encore officiellement avertie. Si on me le propose, j'y réfléchirai sérieusement." Il n'y a plus qu'à croiser les doigts !

