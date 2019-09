Les Mystères de l'amour : Camille Raymond revient... et avec sa fille !

Événement dans Les Mystères de l'amour. Dimanche 29 septembre 2019, TMC diffusera un double épisode exceptionnel à l'occasion du mariage de Fanny (jouée par Elsa Esnoult) et Christian (Sébastien Roch). Afin que les téléspectateurs se souviennent de ce grand moment, la production a mis les petits plats dans les grands. Elle a en effet convié plusieurs acteurs emblématiques d'AB Productions.

Laure Sabardin qui incarnait Madame Péchardeau dans Les Filles d'à côté et les comédiens de Premiers Baisers, Magalie Madison (Annette), Bruno Le Millin (Mr Girard) font partie de la liste des invités. Et événement, Camille Raymond fait aussi son grand retour pour l'occasion et elle n'est pas seule. Sa fille Thaïs (17 ans) est à ses côtés. "Thaïs aimerait bien devenir comédienne. Je me suis dit qu'il serait bien qu'elle voie l'envers du décor. Je lui ai dit que, pour son anniversaire, je lui offrais un tournage dans Les Mystères. Elle trouve ça super sympa, elle adore l'ambiance. Mais je ne sais pas ce qu'elle fera plus tard. Pour le moment, elle entre en terminale et va passer son bac à la fin de l'année", a confié l'actrice de 42 ans à Télé Loisirs.

L'adolescente incarne donc la fille que Justine a eue avec Jérôme (Fabien Ramblier). De 1989 à 1995, Camille Raymond a joué la soeur d'Hélène dans Salut les musclés, Premiers Baisers, Les Années fac et Hélène et les garçons. Elle s'est ensuite consacrée à ses études (brillantes) et a fondé une grande famille. La mère de quatre enfants (Vanille, 19 ans, Thaïs, Dune, 10 ans, et Virgile, 6 ans, tous nés de son union avec Jean-Xavier) est ensuite partie aux États-Unis. Cela ne l'empêche pas de revenir en 2013 et en 2016 dans Les Mystères de l'amour pour une apparition exceptionnelle. Mais celle qui travaillait à Washington au FMI depuis 2013 est de retour à Paris depuis janvier dernier.

"Je suis très heureuse d'être de retour. La France me manquait", a expliqué Camille Raymond qui travaille aujourd'hui à l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Malgré son emploi du temps bien rempli, elle pourrait être davantage sollicitée pour endosser de nouveau le rôle de Justine.