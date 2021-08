Carl Lewis : Suicide de son filleul Cameron Burrell, 26 ans

Dans un communiqué, Leroy Burrell s'est exprimé au sujet de la mort de son enfant, le 10 août dernier : "Ma famille est extrêmement attristée par la perte de notre fils, Cameron, hier soir. Nous traversons une profonde tristesse et demandons que tous nos amis, la famille élargie de l'Université de Houston et la communauté d'athlétisme aux États-Unis et à l'étranger nous permettent de nous réunir avec notre famille et nos amis les plus proches." Et d'ajouter, non sans émotion : "Nous sommes profondément affligés et remercions tout le monde pour l'effusion de prières et de soutien."

Une mort également déplorée par sa tante, Dawn Burrell, participante a la version américaine de Top Chef qui s'est confiée sur ses réseaux sociaux sur cette perte. "Je n'ai pas d'enfants. Mes nièces et neveux sont tout ce que j'ai. Je les aime comme s'ils étaient les miens", a-t-elle expliqué. Sensible à l'avenir d'Amora, fille de Cameron Burrell, cette dernière a également pris le soin de partager le lien d'une cagnotte GoFundMe afin de subvenir aux besoins de sa petite-nièce. Une cagnotte qui récolte déjà plus de 25 000 dollars.