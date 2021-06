Caroline Ithurbide séparée de Boris Ehrgott : elle a retrouvé l'amour auprès d'un comédien

Caroline Ithurbide a suscité la surprise ce vendredi 11 juin 2021. Lors de son entretien avec nos confrères de Public, l'animatrice et chroniqueuse de C8 a révélé être séparée de son compagnon Boris Ehrgott (animateur du Bachelor sur NT1 en 2016) avec qui elle a eu deux enfants, un fils prénommé Gaspard Ruben (13 ans) et une fille appelée Ambre Lilah (10 ans). Une rupture éprouvante qui s'est révélée être "la pire épreuve" qu'elle a traversé. "J'ai passé deux ans et demi difficiles ! (...) J'ai enchaîné coaches, psy, voyants... J'étais paumée", a-t-elle reconnu.



Mais aujourd'hui, tout va pour le mieux pour la jolie blonde de 41 ans. Et pour cause, elle a fini par retrouver l'amour ! Caroline Ithurbide est en effet de nouveau en couple avec un certain Polo Anid, un comédien d'origine libanaise et grecque. "Pendant deux ans, je n'étais pas dispo pour tomber amoureuse. Un jour, je me suis forcée à aller à une soirée, un peu dépitée, pour ne pas rester seule. Et il était là ! Une rencontre venue du ciel", s'est-elle souvenue, avouant être "très" heureuse.

Polo Anid déjà vu à la télé et au cinéma

Polo Anid s'est certainement déjà invité dans votre quotidien, lui qui apparaît au casting de plusieurs publicités. Haribo, Optic 2000, Lustucru ou encore Décathlon... le beau brun travaille avec beaucoup de marques, toutes plus différentes les unes que les autres. Il a également eu l'opportunité de tourner des épisodes pour la pastille humoristique Scènes de ménages, pour la fiction Un si grand soleil et même pour la série réaliste Petits secrets en famille. Polo Anid a par ailleurs fait des apparitions au cinéma dans les films Max Linder (2019) et IRIS (2016). Sans oublier sa passion pour le théâtre. Le comédien est monté sur les planches pour jouer les pièces, No body is perfect (2019), La Guerre des Sexes (2018), Jamais le 2ème soir (2017) et bien d'autres encore.

Fait étonnant : Polo Anid ne s'est pas toujours destiné à une carrière d'acteur. Avant de se lancer, il faisait même un métier bien différent, à savoir broker dans la finance entre New York et Genève. "Changer de vie était une évidence, je ne me souviens même pas avoir pris cette décision. Elle s'est imposée toute seule... L'argent ne suffisait plus. J'ai troqué ma cravate et l'argent pour des baskets et des pâtes et ce que c'est bon !", confiait-il en 2020 au média Passage Des Artistes.