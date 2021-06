Caroline Ithurbide séparée du père de ses enfants, Boris Ehrgott : "La pire épreuve que j'ai eue à traverser..."

On ne présente plus Caroline Ithurbide. Véritable figure de C8, elle est quotidiennement à l'antenne dans l'émission William à midi ! avec William Leymergie et Ensemble on bricole. Auparavant, elle a même été chroniqueuse pour Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste. Autant dire donc que Caroline Ithurbide s'est construit une belle carrière sur la chaîne où elle évolue depuis son lancement en 2012 et même bien avant cela. En effet, Caroline Ithurbide a été recrutée en 2005 pat Vincent Bolloré pour participer à la création de Direct 8. "Le début de quinze ans dans le même boîte", s'est-elle souvenue dans les pages du dernier magazine Public, paru ce vendredi 11 juin 2021.

Le début également d'une grande histoire d'amour avec Boris Ehrgott (animateur du Bachelor sur NT1 en 2016) avec qui elle a présenté plusieurs émissions. Le couple a même eu deux enfants, un fils prénommé Gaspard Ruben (13 ans) et une fille appelée Ambre Lilah (10 ans). Malheureusement, Caroline et Boris se sont séparés et il y a déjà un petit moment !

La jolie blonde de 41 ans l'a annoncé à nos confrères au détour d'une question sur sa manière de gérer son couple avec Boris à la télé. "Je n'ai pas la recette, n'ayant pas réussi à rester avec lui ! Mais je ne sais pas si la télé a à voir là-dedans : je n'ai pas le niveau de notoriété qui peut mettre mon couple en danger", a-t-elle confié. Après quoi, Caroline Ithurbide a reconnu avoir traversé une longue période très douloureuse suite à leur séparation : "J'ai passé deux ans et demi difficiles ! La rupture est la pire épreuve que j'ai eue à traverser. Pourtant, nous somme en très bons termes, mais c'est un chamboulement. J'ai enchaîné coaches, psy, voyants... J'étais paumée. C'était un questionnement jour et nuit, à regretter parfois la séparation. J'étais entre peine, manque, culpabilité... Un cocktail émotionnel compliqué !" La chroniqueuse restait malgré tout persuadée d'avoir "pris la décision appropriée."