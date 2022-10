Caroline Roux (L'évènement) : "Un brin matérialiste et possessive", son étonnant portrait selon l'astrologie

Ce mercredi 26 octobre, Caroline Roux présente un nouvel épisode de son émission politique L'évènement (France 2). La journaliste aux commandes de C dans l'air (France 5) reste pourtant assez peu connue du grand public. Celle qui a déjà interviewé le président Emmanuel Macron, est plutôt discrète sur sa vie privée, bien qu'elle partage de temps à autres des moments en famille sur son compte Instagram. La journaliste de 50 ans est la maman de deux enfants, une fille, Rosalie (née en 2004) – née d'une précédente union – et un garçon prénommé Marceau (né en 2009), fruits de son union avec Laurent Solly, lui-même papa de deux filles. Mais ce n'est pas avec son fils qu'elle a découvert la maternité. Mais qui est-elle dans la vie ? Son signe astrologique, celui du Taureau, peut nous en dire un peu plus sur son profil.

La femme Taureau sait parfaitement ce qu'elle veut. Butée, elle ne lâchera pas facilement avant de l'obtenir. Et dans le milieu professionnel, elle s'avère être redoutable. "Un brin matérialiste", rapporte ELLE, la native aime consommer mais toujours en gardant les pieds sur terre. Elle est par ailleurs très attachée à ce qu'elle possède, et elle apprécie se lover dans le confort qu'elle a gagné au prix de véritables efforts. Très fidèle dans le travail comme dans ses relations, elle entend bien ne jamais trahir. La native du signe est aussi très maternelle. Caroline Roux est très attachée à sa famille et ses enfants et arrive à mener une sacrée carrière. "Ce n'est simple pour aucune femme qui travaille. Moi, j'ai renoncé aux matins. Depuis qu'ils sont tous petits, le petit-déjeuner c'est sans moi. Ils me voient à l'antenne, et plus ils grandissent, plus ils ont un avis sur mes interviews. J'aime leur regard, j'écoute ce qu'ils disent", avait-elle expliqué notamment.

Son époux Laurent Solly, un "regard qui (l') élève"

Parfois, la native du Taureau peut être trop timide pour oser montrer ses capacités, et préfère l'ombre à la lumière. Les plaisirs simples de la vie la font plus rêver que les paillettes éphémères. La sécurité est un élément très important dans sa vie, au travail ainsi que dans la sphère privée. Elle a besoin d'un homme qui la complimente, avec sincérité. En parfaite native du Taureau, Caroline Roux avait évoqué le regard de son époux, ex-directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy et actuel patron de Facebook France. Rappelant à quel point son jugement est important pour elle. "Il a un regard qui m'élève, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, son jugement, sa connaissance de l'histoire et de la vie politique", avait-elle fait savoir. Elle peut être aussi "un brin possessive", dans ses relations. Si ses colères sont rares, on ne souhaite en revanche à personne de devoir dealer avec une femme Taureau en colère. Âmes sensibles, s'abstenir.