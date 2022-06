Caroline Roux : Rare photo de sa fille Rosalie pour ses 18 ans, une sublime jeune femme

Rien de plus précieux que la famille et Caroline Roux le sait. Dimanche 19 juin 2022, la présentatrice de 50 ans a d'ailleurs mis l'un de ses enfants à l'honneur à l'occasion de son anniversaire. Une rare photo qu'il ne fallait pas louper.

Caroline Roux est l'heureuse maman d'un garçon prénommé Marceau (né en 2009), fruit de son union avec Laurent Solly. Mais ce n'est pas avec son fils qu'elle a découvert la maternité. C'est en 2004 qu'elle est devenue maman pour la première fois d'une fille que son ex-mari et elle ont prénommée Rosalie. Et dimanche, cela faisait dix-huit ans que la jeune femme avait pointé le bout de son nez. Pour l'occasion, la belle présentatrice a publié une photo d'elle en story Instagram.

On peut y découvrir Rosalie assise dans un restaurant semble-t-il. Elle est vêtue d'une tenue très colorée et regarde légèrement sur le côté avec ses beaux yeux clairs. Avec l'une de ses mains, elle touche son pendentif et donne l'impression de poser telle un mannequin. "Rosalie is 18", a-t-elle écrit en légende. Elle a également posté un émoji en forme de coeur. Une rare photo qui a à coup sûr ravi les abonnés de Caroline Roux.

En janvier dernier, Caroline Roux a fait de rares confidences sur sa vie privée auprès de nos confrères du Figaro. Elle y expliquait que, malgré son emploi du temps chargé, elle mettait un point d'honneur à mettre sa famille en avant. Une belle famille recomposée puisque Laurent Solly était déjà papa de deux filles, Victoire et Sixtine (nées d'une première union avec son ex-épouse Charlotte, décédée en 2007). "Ce n'est simple pour aucune femme qui travaille. Moi, j'ai renoncé aux matins. Depuis qu'ils sont tous petits, le petit-déjeuner c'est sans moi. Ils me voient à l'antenne, et plus ils grandissent, plus ils ont un avis sur mes interviews. J'aime leur regard, j'écoute ce qu'ils disent", avait-elle expliqué. Son époux, qui est l'ex-directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy et actuel patron de Facebook France, aussi ne manque pas de donner son avis. Un jugement très important pour elle : "Il a un regard qui m'élève, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, son jugement, sa connaissance de l'histoire et de la vie politique."