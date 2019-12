Caroline Roux : "Sérénité absolue" avec ses enfants Rosalie et Marceau

Journaliste incontournable de l'émission C dans l'air diffusée sur France 5, Caroline Roux s'est accordé quelques jours de vacances à la montagne pour les fêtes de Noël. Le 27 décembre 2019, l'animatrice de 47 ans publie un cliché de ses enfants sur Instagram. Sur cette photographie, la compagne de Laurent Solly est entourée de Rosalie (14 ans) et de Marceau (10 ans). En légende, elle écrit "2/4" faisant ainsi référence aux deux enfants de Laurent, Victoire et Sixtine (nés de son union avec son ex-épouse Charlotte décédée en 2007).

Les fans de la journaliste politique n'ont pas tardé à complimenter Caroline et sa famille :"Que du bonheur en famille, profitez de ces instants magiques !!", "Que vous êtes beaux tous les trois. Belle famille", "Sans fard ni artifice, plus classe encore. Je vous souhaite de pétillantes fêtes de fin d'année."

Je suis une femme Barbara Gould

Très épanouie dans cette grande famille recomposée, Caroline a eu un véritable coup de foudre pour Laurent Solly (directeur général de Facebook France depuis juin 2013). Sur sa relation, elle expliquait au magazine ELLE :"À 21 heures, même flinguée de fatigue, je me la joue "Je suis une femme Barbara Gould". Je me maquille, je remets du vernis. Tout ça pour mon homme, Laurent." mais aussi à quel point son homme et elle étaient complémentaires "Quand on se retrouve, on parle beaucoup des enfants, mais on peut aussi débattre des institutions de la Ve République".

Interviewée par Version Femina en 2015, Caroline Roux confiait également l'importance des siens pour son bien-être et sa sérénité. Elle expliquait :"Le meilleur endroit pour me ressourcer, c'est ma famille. Elle est ma base arrière, mon socle, mes racines. Même s'il fait grand vent dehors, je ferme la porte et je retrouve une sérénité absolue quand je suis avec les miens."