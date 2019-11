Caterina Scorsone (Grey's Anatomy) est enceinte de son 3e enfant

Caterina Scorsone : sa fille Paloma a changé sa vie

"Notre famille est sur le point de devenir encore plus étrange", écrit l'actrice canadienne. Et pourtant, la maternité n'a jamais semblé aussi naturelle. Se chargeant de l'éducation de ses deux filles, dont l'une est porteuse de trisomie 21, Caterina Scorsone expliquait dans le podcast Motherly qu'elle adorait cette nouvelle vie... malgré les doutes. "Je me suis sentie mal équipée et isolée, s'est-elle souvenue. Et il y a tellement de désinformation sur Internet et dans les livres. C'est comme une liste de toutes les choses qui peuvent mal se passer dans la vie de votre enfant. Son développement se fait plus lentement. Mais elle grandit. Elle atteint toutes les étapes importantes, ça arrive juste à un rythme différent." La voilà donc plus que prête à accueillir son troisième miracle...