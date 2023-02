Charles Berling papa : larmes aux yeux face au message très émouvant de son garçon Emile

Jouer au cinéma ou au théâtre, voilà deux manières complètement différentes d'appréhender le métier de comédien. Cette notion, Charles Berling a pu la transmettre à son grand fils Emile... puisqu'ils ont d'abord joué sur grand écran côte à côte, et qu'ils sont désormais réunis sur scène. Le duo père-fils est actuellement à l'affiche de la pièce Les parents terribles, de Jean Cocteau, adaptée par Christophe Perton, avec Murielle Mavette-Holtz et Maria de Medeiros. Cette expérience commune au Théâtre Hebertot les a encore un peu plus rapprochés.

En 2012, Charles et Emile Berling avaient été sélectionnés par Safy Nebbou pour jouer côte à côte dans Comme un homme. Si le fils n'était pas tenté par l'expérience du théâtre jusqu'à présent, le père l'a convaincu en lui envoyant l'adaptation de Perton et en lui demandant d'absolument la lire. Désormais Charles Berling a deux raisons de trembler avant de se retrouver face au public. "Comme j'ai fait beaucoup de théâtre, la question c'est comment introduire son enfant à cette joie, a-t-il expliqué sur le plateau de l'émission Télématin sur France 2, le 21 février 2023. Après on est récompensé, parce qu'on a déjà joué en province et on voit ses yeux illuminés en coulisses. Et parce qu'il dit 'Mais en fait c'est génial le théâtre'... mais je te l'avais dit !"

Il a beau être adulte, c'est toujours mon enfant

C'est sur ce même plateau que Charles Berling a eu le droit à une petite surprise . Son fils Emile, fruit de ses amours avec la photographe Sophie Hatier - il a eu plus de 200 conquêtes ! -, lui a laissé un petit message. "Salut papa. Cette vidéo pour te dire que je n'ai jamais été aussi proche de toi que sur les planches, assure-t-il. Je nous souhaite une belle première". "Il a beau être adulte, c'est toujours mon enfant", s'est alors émerveillé l'acteur, un début de larmes aux yeux. Charles et Emile Berling ont signé pour 60 représentations au Théâtre Hebertot à partir du 22 février 2023. La pièce Les parents terribles raconte l'histoire d'une famille dysfonctionnelle dans laquelle la mère semble être un peu trop proche de son fils. Le côté dysfonctionnel, lui, ne semble pas être présent dans la réalité de la famille Berling !