Charlotte Gainsbourg : Son fils Ben in love de Jordane, l'ex de Gaspard Ulliel... premières vacances avec sa belle-fille !

La famille s'agrandit de jour en jour. En couple avec Yvan Attal depuis 1991, Charlotte Gainsbourg a trois enfants qui deviennent peu à peu, chacun leur tour, de véritables adultes. La comédienne a accueilli Ben en 1997, Alice en 2002 puis Jo, la petite dernière, en 2011. C'est évidemment entourée des siens, ou presque tous en tout cas, que l'artiste et mère de famille passe les fêtes de fin d'année, à Megève, en plein coeur du massif du Mont-Blanc. Noël d'abord, bientôt le Nouvel An !

Relativement discrète dès qu'il s'agit de sa famille, Charlotte Gainsbourg a toutefois partagé quelques photographies capturées lors de ce séjour passé à la montagne. On sait notamment, grâce aux réseaux sociaux, que Ben, son aîné, s'est finalement joint à la bande le mardi 27 décembre 2022. Absent, jusqu'à présent, des clichés partagés sur Instagram, il apparaît désormais, et en charmante compagnie s'il-vous-plaît ! C'est avec sa chérie, Jordane Crantelle, qu'il s'est rendu dans le sud-est de la France, et une chose est sûre : Charlotte valide cette relation. Yvan Attal, en revanche, semble voguer vers d'autres horizons. À moins qu'il ne soit pas d'humeur à prendre la pose.

Vacances en couples pour tous !

Belle-maman idéale, Charlotte Gainsbourg a publié, sur les réseaux sociaux, une jolie image sur laquelle Ben Attal embrasse tendrement Jordane Crantelle - l'ancienne compagne du regretté Gaspard Ulliel - sur la bouche. Un nouveau membre de la famille qui fait l'unanimité, semble-t-il... mais elle n'est pas la seule. La veille, la comédienne et chanteuse se concentrait sur sa fille cadette Alice, qui est elle aussi venue profiter des pistes de skis et des jacuzzis en couple. Son chéri, River Magne, a effectivement ouvert ses cadeaux au pied du sapin installé à Megève. Ces deux-là ont même été photographiés à la sortie du bain alors qu'ils s'emmitouflaient dans de chaudes serviettes. Les vacances des Gainsbourg-Attal n'ont donc plus de secrets pour personnes !