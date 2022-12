Charlotte Gainsbourg : Jacuzzi nocturne, ski... sa fille Alice Attal et son boyfriend s'éclatent à Megève !

C'est à la montagne que Charlotte Gainsbourg a visiblement décidé de passer les fêtes de fin d'année. On ignore si son compagnon de toujours Yvan Attal est de la partie, ou si Ben Attal est venu au bras de sa chérie Jordane Crantelle, une ex du regretté Gaspard Ulliel, mais une chose est sûre : Alice Attal est bien présente, avec son boyfriend. Et elle peut compter sur sa mère pour partager quelques souvenirs de ces vacances sur Instagram. Ainsi, on a pu découvrir un moment de tendresse entre la fille aînée de la comédienne – aussi maman d'une petite Jo Attal –, et son amoureux, un certain Américain, River Magne, en pleine sieste dans le train.

Puis, toujours émerveillée par sa fille, Alice, Charlotte Gainsbourg a publié quelques photos d'elle en train de découvrir ses cadeaux de Noël. Après avoir probablement profité d'un bon dîner, et de moments en famille, Alice Attal et River Magne se sont offert un moment à deux dans un jacuzzi, en extérieur. La fille de Serge Gainsbourg ne les a pas vraiment laissés tranquilles puisqu'elle a décidé d'immortaliser chaque instant y compris leur sortie du bain en serviette. Une vraie passionnée de photo. Il faut dire que dans la famille, on ne se gêne pas pour prendre en photo l'intime. Ainsi, Ben Attal le prouvait une nouvelle fois il y a peu en publiant un baiser très passionné avec sa compagne Jordane Crantelle, à tel point que Carla Bruni leur a même récemment fait une proposition osée !

Amoureux à Megève

Ces vacances en montagne ne sont pas faites que de moments dans un bain chaud, mais aussi d'instant plus sport. Ainsi, Alice Attal a partagé quelques stories d'elle avec son petit ami à bord d'un télésiège, à Megève, prêts à arpenter les pistes toujours peu enneigées. N'oubliant pas d'immortaliser les chutes de son compagnon River Magne. En tout cas, les amoureux ne sont pas près d'oublier ces vacances de fin d'année. Amoureux d'Alice depuis déjà un certain temps, River ne voit pas ses sentiments s'essouffler, comme il l'a récemment fait savoir à sa belle sur Instagram. "Comment je peux être aussi chanceux ? Je peux te voir dans 4 jours omg", a-t-il écrit en commentaire de quelques photos partagées par Alice Attal quelques jours avant leurs retrouvailles, eux qui vivent à New York.