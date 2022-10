Charlotte Gainsbourg maman : sa fille Jo a des cheveux interminables... une vraie princesse !

La princesse Raiponce n'a qu'à bien se tenir ! La concurrence est rude, du côté de la Côte-d'Azur. Actuellement en déplacement dans la ville de Nice, Charlotte Gainsbourg a immortalisé la vue que lui offre le balcon de son logement, en n'oubliant pas de positionner, dans le cadre, son petit chien blanc et sa fille Jo, de dos. La dernière fois qu'on avait aperçu la petite adolescente de 11 ans, cette dernière portait une perruque. Impossible de voir, à l'époque, alors qu'elle était grimée en Marilyn Monroe, à quel point ses cheveux étaient d'une longueur extraordinaire.

Jo est la petite dernière d'une très grande lignée d'artistes. En couple depuis 1991, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ont travaillé ensemble sur de jolis films. Ils ont aussi eu trois enfants, Ben en 1997, Alice en 2002 et Jo en 2011... et combinent parfois tout ça en plaçant un enfant dans un film. Plutôt discrets dès qu'il s'agit de leur vie privée, les deux cinéastes n'ont pourtant plus le choix, maintenant que leur fils et leurs filles sont grandes et grands. Ben a déjà été aperçu dans plusieurs long-métrages. Alice, qui étudie à New York, est très active sur les réseaux sociaux. Quant à Jo, elle n'avait pas hésité à venir applaudir sa mère et sa grand-mère, en juillet 2021, lors de la projection du documentaire Jane par Charlotte, dans le cadre du 74e Festival International du film de Cannes.

Quelle voie suivra donc la petite-fille de Serge Gainsbourg ? Difficile à dire, bien que tout le monde autour d'elle semble se tourner vers un chemin relativement artistique. Même Ben Attal, qui est diplômé d'une grande école de cuisine, reste très attiré par le monde du 7e art. "Ils décideront. Moi, je les vois tous acteurs, parce que j'aime ça, avouait Charlotte Gainsbourg dans l'émission Quotidien. J'aime le fait que ma mère m'ait donné envie de faire ça. Je le reconnais en fait aujourd'hui. Elle m'a décrit son métier l'air de rien, en me montrant des choses tellement incroyables, si bien que je n'avais qu'une envie, c'était de faire ça. Mais c'était fait de façon tellement subtile, que je n'ai jamais eu l'impression d'être poussée." A son tour, donc, de faire preuve de discrétion.