Charlotte Gainsbourg immortalise un moment de tendresse de sa fille Alice Attal et son boyfriend... à leur insu !

Si dans le clan Gainsbourg, on sait être discret et garder son jardin secret bien à soi, parfois les membres de la famille se lâchent et offrent des moments des plus intimes. Et en ce moment, l'amour semble avoir bien sa place notamment pour les enfants de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. En effet, Ben Attal ne se cache plus, il a littéralement craquer pour Jordane Crantelle, une ex du regretté Gaspard Ulliel, et leur passion explose sur les réseaux sociaux. À tel point que Carla Bruni leur a même récemment fait une proposition osée ! Mais le fils unique du clan n'est pas le seul à être in love, sa soeur Alice Attal aussi.

Et c'est Charlotte Gainsbourg qui a immortalisé un moment entre sa fille et son amoureux, un certain Américain, River Magne. Sur Instagram, à quelques heures de Noël, la famille Gainsbourg a visiblement pris le train pour aller réveillonner. Probablement du côté de la Bretagne où ils ont leur habitudes à cette période de l'année. Et Alice Attal et son compagnon se sont offert une petite sieste durant le voyage. Alice Attal apparaît allongée sur River, lui aussi totalement endormi, la main délicatement posée sur la tête de sa petite amie, sur cette photo prise par l'actrice à leur insu. Visiblement fan du couple, Charlotte Gainsbourg a tenu à partager ce moment intime avec ses abonnés. Et Alice Attal n'a pas manqué de partager cet instant sur ses propres réseaux sociaux. Amoureux d'Alice depuis déjà un certain temps, River ne voit pas ses sentiments s'essouffler. "Comment je peux être aussi chanceux ? Je peux te voir dans 4 jours omg", a-t-il écrit en commentaire de quelques photos partagées par sa belle quelques jours avant leurs retrouvailles.