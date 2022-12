Carla Bruni et sa "chambre de libre" : sous-entendu très osé à Ben Attal, le jeune fils de Charlotte Gainsbourg

Ben Attal est un homme amoureux, c'est officiel. Le fils aîné de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, 25 ans, a craqué pour Jordane Crantelle, une ex-compagne de feu Gaspard Ulliel. Plutôt discret dans un premier temps, le couple ne prend plus la peine de se cacher désormais. Les déclarations et les clichés sur les réseaux sociaux se multiplient, rendant chaque jour un peu plus officielle leur histoire d'amour. Mais ce dimanche 18 décembre, la température a encore grimpé d'un cran entre les tourtereaux.

Ben Attal a publié deux vidéos de lui et de sa chérie en plein échange de bisous. Si les premières images sont plus timides que les autres, ces dernières n'ont rien à voir avec de chastes baisers. Le regard très malicieux affiché par Ben Attal dans les secondes qui ont suivi leurs bisous veut d'ailleurs tout dire. Ce qui a apparemment donné des idées à... Carla Bruni.

Le top, amusé par la situation et sans doute replongé dans son coup de foudre pour Nicolas Sarkozy, a fait une proposition au couple : "J'ai une chambre de libre à la maison les enfants" a-t-elle indiqué dans les commentaires, morte de rire. Elle n'était d'ailleurs pas la seule à conseiller à Ben Attal et à Jordan Crantelle de s'accorder un peu d'intimité. Certains ont même fait comprendre qu'autant de sentiments exacerbés les gênaient beaucoup : "Filmer ça ?", "Bain de bouche", "Totalement déplacé clairement. La vie privée concerne que soi et l'autre, sans vidéo, photo ou média."