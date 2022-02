Gaspard Ulliel : Son ex Gaëlle Pietri s'exprime pour la toute première fois depuis sa mort

Le deuil prend du temps... Le temps du silence, de réaliser que la vie ne sera plus jamais la même sans celui que l'on a tant aimé et qui vous a donné un enfant. Ce temps nécessaire, Gaëlle Pietri le prend.

Le mannequin qui a partagé durant plusieurs années la vie de Gaspard Ulliel vient de s'exprimer pour la toute première fois depuis la mort tragique et brutale de l'acteur survenue le 19 janvier dernier sur le domaine la Rosière en Savoie, après une chute à ski. Ensemble, ils ont eu un petit garçon prénommé Orso, aujourd'hui âgé de 6 ans.

C'est via Instagram que Gaëlle Pietri a choisi de parler, afin de remercier tous ceux qui ont respecté son besoin d'intimité dans ce moment difficile. "MERCI d'avoir respecté notre silence et ces valeurs qui l'ont toujours caractérisé : La discrétion et l'humilité.", débute-t-elle, avec le prénom de son ex-compagnon entouré de coeurs bleus. Gaspard Ulliel était si discret que la fin de son histoire d'amour avec Gaëlle Pietri n'avait été révélée que le jour de ses obsèques, le 27 janvier dernier. "Gaspard et Gaelle, séparés depuis deux ans, ont décidé de passer quelques jours ensemble, avec Orso", apprenait-on dans les pages de Paris Match, dans un numéro lui rendant largement hommage. Gaspard Ulliel et Gaelle Peitri, originaire de Corse, avaient toujours fait en sorte de préserver leur histoire d'amour et l'ex-couple ne s'affichait ainsi que très rarement.