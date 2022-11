Gaspard Ulliel : L'une de ses ex, recasée avec le fils de Charlotte Gainsbourg, bouleverse en un jour spécial

Au moment de sa mort survenue au lendemain de sa terrible chute à ski sur le domaine de la Rosière en Savoie, Gaspard Ulliel n'était plus en couple avec Gaëlle Pietri, une information qui avait alors été révélée par Paris Match. "Gaspard et Gaelle, séparés depuis deux ans, ont décidé de passer quelques jours ensemble, avec Orso", nous apprenait alors le magazine.

Une vie de couple "plus normale" avec Jordane

Avant Gaëlle Pietri, Gaspad Ulliel avait vécu une histoire d'amour de plusieurs années avec une jeune femme répondant au nom de Jordane Crantelle. Leur romance remonte à dix ans de cela. A l'époque, le couple s'affichait publiquement, lors de la Fashion Week mais aussi dans de grands rendez-vous comme Roland- Garros. En 2009, Gaspard Ulliel s'était confié sur leur relation auprès de Gala. "Pour tenir le coup, un acteur doit avoir une vraie ligne de conduite..., avait-il fait savoir. Ça passe par une certaine stabilité dans le couple. Jordane part au boulot le matin, revient le soir. Je découvre une vie de couple plus normale. Ça me plaît, je suis très heureux", avait expliqué l'acteur français au sujet de celle qui est aujourd'hui consultante mode et est basée à Los Angeles. Jordane Crantelle conseille des stars sur leurs looks et fait le lien entre les marques et les clients. Elle travaille également pour Louis Vuitton et gérait auparavant les relations publiques de Chanel (dont Gaspard Ulliel était l'une des égéries). Elle a également travaillé durant un an pour Le Grand Journal de Canal +.

Aujourd'hui en couple avec Ben Attal, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal - le couple a officialisé leur histoire d'amour en septembre dernier sur Instagram - Jordane Crantelle n'a pas manqué de rendre hommage à Gaspard Ulliel le jour de son anniversaire. La jeune femme a publié une photo et un texte de Christian Bobin, célèbre écrivain décédé le 24 novembre à l'âge de 71 ans, une publication sobrement légendée : "25/11/1984 GASPARD."

Il reste d'une personne aimée...

Les mots de Christian Bobin choisis par Jordane Crantelle sont puissants, bouleversants... "Il reste d'une personne aimée une matière très subtile, immatérielle qu'on nommait avant, faut de mieux, sa présence. Une note unique dont vous ne retrouverez jamais l'équivalent dans le monde. Une note cristalline, quelque chose qui vous donnait de la joie à penser à cette personne, à la voir venir vers vous. Comme la pépite d'or trouvée au fond du tamis, ce qui reste d'une personne est éclatant. Inaltérable désormais", disait Christian Bobin lors d'un entretien avec La Vie concernant le deuil.