Gaspard Ulliel avec son fils Orso : photos rares et bouleversantes dévoilées par son ex Gaëlle Pietri

Il était le soldat qu'Audrey Tautou cherchait désespérément dans Un long dimanche de fiançailles, Hannibal Lecter dans Les Origines du mal, un Saint Laurent magnétique pour Bertrand Bonello et César du meilleur acteur dans Juste avant la fin du monde. En deux décennies, Gaspard Ulliel s'est imposé comme un acteur puissant, dont le charisme explosait aussi pour la maison Chanel. Ce 25 novembre, il aurait fêté ses 38 ans mais un terrible accident de ski en janvier dernier a mis fin à son destin. Il laisse derrière lui une superbe carrière, mais avant tout une famille et des proches dévastés. En ce jour à sa mémoire, de bouleversantes images ont fait surface, dévoilées par la mère de son garçon.

Gaspard Ulliel est mort à 37 ans le 19 janvier 2022, après un accident de ski en Savoie. Il avait percuté, la veille, un autre skieur sur une piste bleue et avait été héliporté au CHU de Grenoble, victime d'un grave traumatisme crânien. Cela fait plusieurs mois que son entourage réapprend à vivre sans lui, et des dates refont surgir plus que jamais les souvenirs. Homme pudique, il a construit une relation en toute discrétion dès 2013 avec la mannequin Gaëlle Pietri, originaire de Corse. Une relation amoureuse, après une brève romance avec la comédienne Cécile Cassel.

Images rares et poignantes

Le couple s'était affiché ensemble pour la première fois en décembre 2013, à l'occasion du Festival de Marrakech, puis est devenu parent d'un petit garçon prénommé Orso, né en 2016. Si le couple était séparé au moment du décès brutal, il était resté uni pour leur enfant aujourd'hui âgé de 6 ans. Sa mémoire perdure dans les yeux du garçonnet et sa mère a republié une tendre photo en story Instagram (voir dans notre player), postée en premier lieu il y a quelques années. En légende, elle avait écrit à l'époque, en anglais : "Joyeux anniversaire à mon amour. Le premier en tant que papa." Elle a également publié ce jour une photo en noir et blanc de Gaspard Ulliel likée en quelques minutes par déjà plus d'un millier de personnes.