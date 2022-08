Mort de Gaspard Ulliel : "La vérité est cachée", ce message énigmatique de Vicky Krieps...

Acolyte de Gaspard Ulliel dans le film Plus que jamais, Vicky Krieps a souhaité partager un message très particulier le 21 août 2022. L'actrice luxembourgeoise de 38 ans a dévoilé un cliché bien plus spirituel représentant la vierge Marie. "The truth is hidden to those you don't look with the heart" ("La vérité est cachée à ceux qui ne regardent pas avec le coeur") écrit-elle en légende. Très croyante, Vicky Krieps publie régulièrement des images religieuses sur son compte Instagram, notamment après la mort de Gaspard Ulliel où elle lui avait adressé de tendres mots indiquant qu'il était à présent au ciel. "Gaspard dans le ciel. Tu retournes chez toi", avait-elle indiqué.

"Puisse la Vierge Marie être toujours à vos côtés chère Vicky", "Je prierai pour vous chère Vicky et pour le repos de l'âme de Gaspard", "J'en suis convaincue. On ne voit bien qu'avec le coeur...", peut-on lire en commentaires. Plus étonnant, quelques internautes ont vu dans cette publication un moyen pour l'actrice de confirmer discrètement qu'elle était bien en couple avec l'acteur au moment de sa mort, le 19 janvier dernier à 37 ans. "La vérité n'appartient qu'à eux et c'est très très bien ainsi... peut-on lire. S'ils ont pu être heureux et partager des moments de bonheur c'est tant mieux. Mais avec deux êtres discrets, nous ne le saurons certainement jamais. Tant mieux.".