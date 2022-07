Gaspard Ulliel : Son ex Gaëlle Pietri sublime sirène, un cliché de rêve et un message caché ?

Le 19 janvier dernier, Gaspard Ulliel, jeune prodige du cinéma français, décédait des suites d'un accident de ski survenu en Savoie. Le monde du cinéma français était anéanti par la disparition de ce génie parti trop tôt. Gaspard Ulliel était alors en compagnie de son fils de 6 ans Orso et de la mère de son fils, Gaëlle Pietri avec laquelle il était en couple de 2013 à 2020. Même s'ils étaient séparés, l'acteur et le mannequin ont continué à entretenir de bons rapports.

Que devient Gaëlle Pietri plus de six mois après la mort de Gaspard Ulliel ? Actuellement, la jeune femme de 37 ans profite de ses vacances en Corse en famille notamment avec son fils Orso dont elle a partagé une photo en story Instagram le 20 juillet. On y voit son fils de dos avec son cousin s'amusant avec de mini-pistolets. C'est aussi sur Instagram et plus précisément en story que Gaëlle Pietri a publié ce samedi 30 juillet un magnifique cliché où on aperçoit la jeune femme vêtue d'un maillot de bain nageant au bord de la piscine. Tel une sublime sirène ! Un cliché qu'elle a publié en faveur de la marque Numéro 74 dont elle a fait la mention dans sa story.

Un cliché en hommage à Gaspard Ulliel également plongeur

Le cliché publié par Gaëlle Pietri se veut aussi un hommage appuyé à son ex Gaspard Ulliel qui en plus d'être acteur était également plongeur. "Gaspard était plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine, il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à coeur", avait déclaré Gaëlle Pietri dans un post Instagram le 19 février dernier. C'est dans cet état d'esprit que la jeune femme s'est engagée pour la Fondation Tara Océan qui oeuvre en faveur de l'écologie. Une collecte de dons avait d'ailleurs été lancée en faveur du défunt Gaspard Ulliel dont Gaëlle Pietri continue régulièrement de rendre hommage sur les réseaux sociaux.