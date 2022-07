Gaspard Ulliel : Son fils Orso (6 ans) craquant les cheveux longs en Corse avec sa mère Gaëlle Pietri

Gaëlle Pietri continue d'avancer et faire en sorte que le deuil de Gaspard Ulliel, mort le 19 janvier dernier, d'une grosse collision sur une piste de ski, de la meilleure manière possible, pour elle, mais surtout pour leur fils Orso. Le petit garçon de 6 ans peut compter sur elle pour le divertir et lui créer un lot de souvenirs. Alors que le fils du défunt acteur accompagnait le mannequin dans un voyage professionnel en Italie, cette fois-ci, ils s'accordent un moment de détente.

Et c'est en Corse que la mère et son fils se retrouvent en famille. L'occasion pour Orso Ulliel de passer une agréable journée avec son cousin, à en croire les photos partagées par Gaëlle Pietri. Une photo où l'on peut voir à quel point Orso porte les cheveux longs. Déjà très looké et aventurier, il a visiblement hérité des nombreuses qualités de son défunt papa. Très joueur, ce petit garçon semble être bien entouré pour surmonter la difficile épreuve de la perte d'un parent.

Les mots de Gaëlle Pietri pour Gaspard Ulliel

C'est quelques jours après son anniversaire en janvier dernier, que Gaspard Ulliel, son père, est mort. Un décès brutal pour le petit qui avait cependant vu les meilleurs amis de son père lui promettre d'être toujours là pour lui pendant les funérailles. Séparée du comédien depuis deux ans, Gaëlle Pietri s'était montrée très touchée et émue mais était restée digne avec les parents de l'acteur, et n'a rien lâché afin de rester forte pour leur fils.

Gaëlle Pietri et Orso n'oublient pas Gaspard Ulliel. Le temps n'efface pas tout et près de cinq mois après la disparition tragique de l'acteur dans un accident de ski, son ex-compagne dévoilait une nouvelle photo de son ex-compagnon avec leur fils Orso, en juin dernier. Pour la fête des pères, elle a partagé ce cliché en noir et blanc pour honorer sa mémoire. Une photo en noir et blanc où l'on voit l'acteur dans un jardin, enlacé dans le dos par son fils. Un moment touchant qui témoignait de toute la complicité du père avec son fils. "Cinq mois, tu me manques cruellement", avait fait savoir Gäelle Pietri.