Gaspard Ulliel : Rares photos de son ex Gaëlle Pietri radieuse en Italie, de retour au travail après le drame

On l'avait quittée en deuil, digne auprès de son petit Orso... la voici bien plus radieuse, au soleil de l'Italie ! Depuis quelques jours, le mannequin Gaëlle Pietri s'est en effet envolée chez nos voisins transalpins pour un voyage qui semble lui faire le plus grand bien. Parme, Bologne... La trentenaire semble rayonner entre les fleurs, le ciel bleu et les paysages de rêve, comme elle le montre à ses abonnés sur son compte Instagram.

Même si ce voyage s'intègre dans un contrat de mannequinat lié à une marque promouvant la biodiversité et que l'heure des vacances n'a pas encore sonné pour elle, on peut tout de même remarquer à quel point elle semble apaisée en Italie, elle qui a connu un début d'année très compliqué.