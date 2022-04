Gaspard Ulliel : Son fils Orso, 6 ans, s'éclate aux Baléares !

Merci d'avoir respecté notre silence et ces valeurs qui ont toujours caractérisé Gaspard

"Merci d'avoir respecté notre silence et ces valeurs qui ont toujours caractérisé Gaspard : la discrétion et l'humilité, expliquait-elle finalement en février. Gaspard était plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine, il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à coeur." Séparé de Gaëlle Pietri en 2020, Gaspard Ulliel était en couple, ces derniers mois, ave l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps. En couple à la ville à la scène, ils seront tous les deux à l'affiche du film Plus que Jamais, d'Emily Atef, à la fin de l'année 2022. Le projet sera présenté au Festival de Cannes, dans quelques jours, dans la section Un Certain Regard.