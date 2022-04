Gaspard Ulliel enlacé avec sa compagne Vicky Krieps : cette photo poignante 3 mois après sa mort

Le 19 janvier dernier, la nouvelle avait frappé le monde du cinéma français très brutalement : à 37 ans, Gaspard Ulliel venait de perdre la vie à la suite d'un accident sur une piste de ski. Talentueux et discret, l'acteur laissait derrière lui un petit garçon de 6 ans, Orso, mais également sa famille, ses amis, et une compagne extrêmement discrète, l'actrice Vicky Krieps, qui était restée très en retrait pendant toutes les cérémonies d'hommage.

Les deux acteurs partageaient leur vie depuis plusieurs mois déjà et avaient tourné un film ensemble, intitulé Plus que Jamais, normalement prévu pour la fin de l'année. Un long-métrage dont une première image très émouvante vient d'être révélée : on y voit le couple (à la ville comme à la scène) enlacé, probablement sortant de l'eau et profitant d'un moment à deux dans la nature. Un beau cliché qui prend un sens encore plus important lorsqu'on connait l'amour qui liait réellement les deux interprètes. Sûrement touchée de voir cette dernière étreinte devenir un symbole du long-métrage, Vicky Krieps n'a pas encore réagi à ce choix quelque peu étonnant lorsqu'on sait qu'elle n'a jamais souhaité s'exprimer publiquement sur le sujet. L'actrice de 38 ans s'est jusqu'ici contentée d'un cliché du ciel sur Instagram, légendé "Gaspard, dans le ciel. Tu retournes chez toi".