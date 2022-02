César 2022 - Hommage à Gaspard Ulliel, face à sa dernière compagne Vicky Krieps : "Je n'ai jamais vécu un truc pareil"

Après deux années en demi-teinte, les César reviennent en force. Animée par Antoine de Caunes, la 47e cérémonie a réuni tout le gratin du cinéma français. La plupart des nommés ont pris place dans la salle de l'Olympia pour découvrir les lauréats au fil de la soirée et l'ambiance prometteuse que l'acolyte de José Garcia avait promis de mettre dans la salle. Parmi les invités et les acteurs présents lors de la soirée figurait la Luxembourgeoise Vicky Krieps.

La comédienne de 38 ans est nommée dans la catégorie de la Meilleure actrice pour son rôle dans Serre-moi fort de Mathieu Amalric. Dans ce long-métrage, elle interprète Clarisse, une femme en pleine fuite pour éviter le plus possible d'être quittée par ceux qu'elle aime. Une interprétation d'une grande justesse, elle qui, il y a un peu plus d'un mois, perdait Gaspard Ulliel, l'homme qui partageait sa vie dans la plus grande discrétion.

Pour autant, sur le tapis rouge de la cérémonie, avant de découvrir l'hommage prévu par l'Académie, Vicky Krieps a préféré penser au travail avant d'imaginer ce que serait cet instant particulier : "Quand je vais sur des choses comme ça, je pense au film. Ce soir, je suis là avec le film et avec Mathieu [Amalric, le réalisateur, ndlr]. Au déjeuner, c'était la même chose, donc pour moi ce sont vraiment des choses à part", a-t-elle confié au micro de Purepeople.com. Elle a toutefois laissé entendre une pointe d'appréhension : "Je ne sais pas comment ça va être. Je n'ai jamais vécu un truc pareil, je crois que personne ne sait".

Finalement, le comédien et réalisateur Xavier Dolan est monté sur scène pour honorer celui qui était non seulement un de ses acteurs dans Juste la fin du monde, mais surtout un ami très cher. Avec une vive émotion, le Canadien a rendu hommage à Gaspard Ulliel, face à un public touché en plein coeur.