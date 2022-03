Gaspard Ulliel : Son fils Orso en mode super-héros avec sa maman Gaëlle Pietri

La veuve de Gaspard Ulliel, Gaëlle Pietri, a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Silencieuse depuis le terrible accident qui a causé la mort de son ex-compagnon en janvier dernier, la jeune femme a partagé une photo de son fils Orso, 6 ans qui fêtait, semble-t-il, mardi gras.

Alors que la jeune maman a connu des heures très sombres en ce début d'année avec l'accident de ski tragique de son ex-compagnon à la station alpine de la Rosière. Ce dernier, qui ne portait pas de casque de protection avait heurté de plein fouet un autre skieur. Le monde du cinéma avait rendu hommage à Gaspard Ulliel à l'église Saint-Eustache là où avaient lieu les obsèques. L'acteur a laissé derrière lui sa compagne Gaelle Pietri et son fils, le petit Orso, qui est donc apparue sur la page Instagram de sa maman ce jeudi 24 mars. En effet, le jeune garçon portait un costume du super-héros Batman sur une photo partagée en story. De quoi imaginer que le cliché a été pris à l'occasion d'une célébration de mardi gras ! "My hero" a commenté la jeune maman, sur la photo de son fils en costume au milieu d'autres enfants, qui semble admirative de la force de résistance de son fils en cette période tragique (voir diaporama).

Discrète sur Instagram, Gaelle Pietri avait pris la parole en février pour promouvoir l'une des causes qui touchait le plus l'acteur mort à 37 ans. "Gaspard était plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine, il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à coeur" pouvait-on lire sur le compte de la maman d'Orso. En ce début mars, la mère et le fils avaient quitté la grisaille de Paris et s'étaient envolés pour Cuba afin de prendre du recul et du repos après cette épreuve si difficile qui a bouleversé la France entière.