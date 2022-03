Gaspard Ulliel : Son fils Orso réapparaît, loin de tout avec sa mère Gaëlle Pietri

Il y a un peu plus d'un mois, l'image de ce petit garçon faisant face au cercueil de son père avait provoqué une vague d'émotion. Heureusement, le petit Orso (6 ans) a depuis quitté Paris et sa grisaille pour un changement de décor radical. De quoi lui changer quelque peu les idées, lui qui doit aujourd'hui composer avec l'absence de son célèbre papa : le comédien Gaspard Ulliel, décédé le 19 janvier des suites d'un tragique accident de ski, à seulement 36 ans.

Les pieds dans le sable, bandana sur la tête et noix de coco en main, le petit Orso joue désormais les Robinson. Vendredi 4 mars, le petit garçon est en effet apparu sur le compte Instagram de sa mère, le mannequin corse Gaëlle Pietri. Cette dernière a laissé voir une rare photo de son fils en vacances le temps d'une Story, qui pourrait bien avoir été relayée depuis Cuba (voir diaporama). La jolie brune a en effet mentionné un compte intitulé Saraï en Cuba avec la légende "Amour infini". Gaëlle Pietri était sortie du silence mi-février pour encourager les dons au nom de son défunt compagnon en faveur de l'association Fondation Tara Océan.

Depuis Cuba, ou une autre destination ensoleillée, mère et fils font leur deuil loin des regards. Le 27 janvier dernier, lors des obsèques de Gaspard Ulliel à Paris, le duo avait tenu bon et fait face au chagrin avec dignité. Au milieu des nombreuses personnalités venues rendre un ultime hommage à l'acteur, le petit Orso avait pu se consoler tant bien que mal avec les mots rassurants du père Yves Trocherie et de plusieurs de ses proches, notamment les plus proches amis de son père...

Il voulait tout, sauf votre malheur

"Comme toi, papa est un rêveur et un aventurier", lui avait adressé un certain Stéphane, comme l'avait rapporté Le Parisien. Mallaury, un autre ami, avait ajouté : "On s'est toujours demandé, nous ses copains, si ton papa n'était pas un superhéros. Il savait attirer les papillons de jour et de nuit. Il était Peter Pan et nous étions ses enfants perdus." Benjamin, le parrain d'Orso, avait lui aussi pris la parole et déclaré : "Je sais que cet effort sera surhumain. Il voulait tout, sauf votre malheur. Il est triste de nous voir tristes, j'en suis certain."

Orso est né en 2016, soit trois ans après la rencontre de ses parents. Si Gaspard Ulliel et Gaëlle Pietri avaient fini par se séparer en 2020, ils étaient tout de même restés proches pour continuer d'élever ensemble leur fils. Dans la plus grande discrétion, le comédien avait retrouvé l'amour dans les bras de Vicky Krieps, actrice luxembourgeoise.