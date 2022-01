Obsèques de Gaspard Ulliel : ses parents très émus pour le dernier adieu à leur fils

Christyne et Serge Ulliel avaient déjà fait plusieurs apparitions au côté de leurs fils sur des tapis rouges. Mais c'est dans le milieu de la mode que le couple fait sensation. Christyne est styliste quand Serge est designer, des métiers prenants dans lesquels chacun s'est fait une place de choix. On comprend mieux la fibre artistique de Gaspard Ulliel et son penchant pour les tenues élégantes et classes à chacune de ses apparitions. Son style et sa grâce lui avaient même valu de devenir l'égérie du parfum Bleu de Chanel.

Repéré grâce à son rôle dans Les Égarés d'André Téchiné en 2003, Gaspard Ulliel aurait pu épouser une toute autre carrière que celle de comédien qui lui collait si bien à la peau : "Mon père est designer en mode, il a fait un peu d'architecture au départ, un métier qui me tentait bien quand j'étais jeune, racontait Gaspard Ulliel au magazine Gala en 2009. J'ai beaucoup dessiné et peint avec lui." Quand on voit toute la reconnaissance que la grande famille de la comédie lui a apportée pour son dernier voyage, le papa d'Orso a bien fait de s'orienter vers ce destin d'acteur qui, aussi tragique soit-il, lui aura presque apporté autant d'amour que celui de ses parents.