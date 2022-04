Gaspard Ulliel : Son fils Orso face à un tigre, photo saisissante partagée par sa maman

La vie est douce et trop courte pour ne pas en profiter. Ce message est celui que Gaëlle Pietri, mère d'Orso, unique enfant deGaspard Ulliel, tente de lui faire passer.

Depuis la disparition de son père dans un accident de ski, sa maman est encore plus aux petits soins qu'elle ne l'était auparavant. Moments entre copains, parenthèse mère-fils, jeux et escapades en pleine nature, tous les moyens sont bons pour atténuer la douleur de l'absence et des dernières semaines passées. Cette semaine, Gaëlle Pietri et Orso ont mis le cap sur le zoo de la Flèche dans la Sarthe. Fan d'animaux, le petit garçon a eu le privilège de dormir au beau milieu des tigres blancs. Un seul regard de sa chambre lui permettait d'observer les majestueux mammifères tout en étant protégé et en vivant normalement. Un beau cadeau pour le bonhomme passionné par l'environnement qui l'entoure et sa protection, à l'image de son papa.

Gaspard Ulliel était engagé dans la défense de l'environnement. Après avoir débuté son travail de deuil dans le plus retentissant (et légitime) des silences, Gaëlle Pietri avait fait son retour sur Instagram en rendant hommage à l'acteur : "Gaspard était plongeur, sensible aux questions climatiques et soucieux de la protection de la biodiversité sous-marine, il aurait souhaité que les élans suscités par sa disparition aillent pour la défense de ces causes qui lui tenaient à coeur. Nous avons souhaité honorer sa mémoire en contribuant à l'association Fondation Tara Océan." Une mission qu'Orso devrait donc poursuivre pour faire perdurer la mémoire de son père.

Gaspard Ulliel et Gaëlle Pietri n'étaient plus ensemble au moment de la mort de la star d'Un long dimanche de fiançailles. Mais pour le bien de leur fils de 6 ans, les parents sont restés en bons termes. C'est d'ailleurs à trois qu'ils profitaient du ski en janvier dernier avant l'accident qui sera fatal à l'acteur. Gaspard Ulliel avait refait discrètement sa vie avec la comédienne Vicky Krieps, rencontrée dans le jury du Festival du cinéma américain de Deauville. Leur histoire était restée secrète jusqu'à ce que l'actrice n'éclate en sanglots aux obsèques de celui qu'elle a tant aimé.