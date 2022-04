Diaporama : Gaspard Ulliel : Son fils Orso, 6 ans, s'éclate aux Baléares !

1 / 13 Gaspard Ulliel : Son fils Orso, 6 ans, s'éclate aux Baléares !

2 / 13 Gaspard Ulliel et sa compagne Gaëlle Pietri - Photocall du défilé Chanel Croisière "Paris-Séoul" au Dongdaemun Design Plaza de Séoul.

3 / 13 Gabrielle Pietri et son fils Orso sur Instagram. Le 7 août 2020.

4 / 13 Sorties des obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022. © Jacovides-Moreau / Bestimage

5 / 13 Première image du film "Plus que Jamais", dans laquelle on peut voir Gaspard Ulliel, décédé le 19 janvier 2022, et sa dernière compagne Vicky Krieps, enlacés. @ Twitter / Laëtitia Forhan

6 / 13 Gaspard Ulliel et sa compagne Gaëlle Pietri - 20e cérémonie des Prix Lumières à l'espace Pierre Cardin à Paris.

7 / 13 Vicky Krieps - Projection du film "Avec amour et acharnement" lors du festival "Rendez-vous with French Cinema" au Walter Reade Theater à New York. Le 3 mars 2022. © Future-Image / Puma Press / Bestimage

8 / 13 Christyne Ulliel, Gaëlle Pietri - Sorties des obsèques de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022. © Jacovides-Moreau / Bestimage

9 / 13 Gaspard Ullier et Gaëlle Pietri - Défilé Croisière Chanel à La Havane à Cuba. © Olivier Borde/Bestimage

10 / 13 Gaspard Ulliel au photocall du film "La danseuse" lors du 69e Festival International du Film de Cannes le 13 mai 2016. © Dominique Jacovides / Bestimage

11 / 13 Vicky Krieps au photocall du déjeuner des nommés aux César 2022 au Fouquet's à Paris, le 6 février 2022. © Olivier Borde/Bestimage





12 / 13 Xavier Dolan (Hommage à Gaspard Ulliel) - 47ème édition de la cérémonie des César à l'Olympia à Paris le 25 février 2022. © Borde / Jacovides / Bestimage

47th Cesar Film Awards Ceremony At L'Olympia on February 25, 2022 in Paris, France.