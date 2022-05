"Un joli moment" : Vicky Krieps, dernière compagne de Gaspard Ulliel, émue à Cannes

Malgré son chagrin, la comédienne luxembourgeoise Vicky Krieps est présente au Festival de Cannes, pour y présenter deux films ! Vendredi 20 mai était ainsi diffusé Corsage, présenté dans la catégorie Un certain regard et, ce samedi 21 mai, elle doit défendre Plus que jamais, présenté dans la même catégorie. Ce film est le dernier dans lequel a tourné son défunt compagnon, l'acteur Gaspard Ulliel.

Vendredi, Vicky Krieps a donc vécu une première journée cannoise bien remplie. A 11h était diffusé dans la salle Debussy le film Corsage de la réalisatrice Marie Kreutzer. Le long-métrage, qui est rediffusé deux fois ce samedi 21 et une dernière fois dimanche 22 mai, met en scène Vicky Krieps sous les traits de l'impératrice Sissi. La jeune comédienne était donc ravie de pouvoir venir le présenter sur la Croisette. Le soir venu, elle a été mitraillée par les photographes alors qu'elle se rendait à la montée des marches du film Three Thousand Years of Longing de George Miller, présenté hors compétition. Elle a pris pose avec un mince sourire aux lèvres, vêtue bien sobrement en comparaison du glamour qui règne habituellement sur le tapis rouge de Cannes.

Mais c'est surtout ce samedi 21 mai que la journée devait être chargée en émotion. En effet, Vicky Krieps (38 ans) devait présenter le film Plus que jamais d'Emily Atef, également dans la catégorie Un certain regard. C'est le dernier film dans lequel a tourné le défunt acteur Gaspard Ulliel, mort en janvier dernier après un accident de ski. Interrogée par le journal Le Parisien, la réalisatrice a expliqué que c'est Vicky, sa voisine dans la vie, qui lui a proposé de faire tourner Gaspard avec elle. "Elle m'a dit qu'il avait la profondeur pour jouer ce personnage. Ils étaient amis. Amis copains, de longue date. Et ils n'avaient jamais tourné ensemble", a confié Emily Atef.

Vicky Krieps, qui était la dernière compagne de Gaspard Ulliel - une version remise en cause par Gaëlle Pietri, la femme avec qui l'acteur était devenu papa -, a elle aussi pris la parole concernant la projection à Cannes de Plus que jamais. "J'espère que Plus que jamais ne sera pas juste attendu parce qu'il s'agit du dernier film de Gaspard Ulliel. Avant tout, c'est un très beau film (...) La projection ne pourra être qu'un joli moment, vu que, le temps de ce film, Gaspard sera vivant à l'écran. Être présent à Cannes, dans un dernier long métrage qui parle ainsi de l'amour d'un couple, et de comment cet amour peut survire à la mort, c'est une belle analogie. Forte et profonde. J'espère que nous parviendrons à transmettre un peu de cette vérité au public...", a-t-elle confié à Paperjam, non sans émotion.