Mort de Gaspard Ulliel : les premiers résultats de l'enquête révélés, pas d'autopsie prévue

Cet accident restera, pour toujours, une sorte de mystère. Et ce malgré l'ouverture d'une enquête minutieuse. Le 18 janvier 2022, Gaspard Ulliel a été impliqué dans une collision, sur le domaine skiable de la Rosière en Savoie. Quand les secouristes sont arrivés, le comédien était inconscient. Il est décédé le lendemain au CHU de Grenoble, dans lequel il avait été pris en charge, à la suite d'une opération tentant de le sauver d'une grosse commotion cérébrale. Et si les circonstances de cet accident, survenue à la croisée de deux pistes bleues, sont un peu plus claires, il est toujours compliqué de savoir ce qui a provoqué la mort de l'acteur.

Il est difficile de dire si c'est le choc ou la chute qui a entraîné la mort de M. Ulliel

Comme le rapporte le Dauphiné Libéré, la procureure de la République d'Albertville a expliqué que "les deux skieurs évoluaient côte à côte et se sont rentrés dedans". "Pour le moment, il est difficile de dire si c'est le choc ou la chute qui a entraîné la mort de M. Ulliel, précise-t-elle. Cet accident est très triste mais les circonstances sont assez simples, il n'y a pas de complexité particulière." On apprend également, dans les colonnes du journal quotidien, qu'aucune responsabilité ne serait engagée, que ce soit du côté de la victime ou de celui du skieur impliqué. Aucune autopsie ne sera réalisée sur le corps de Gaspard Ulliel pour en savoir plus.

Si M. Ulliel avait porté un casque, est-ce que ça lui aurait sauvé la vie ?

En rendant son dernier souffle, Gaspard Ulliel a laissé derrière lui Orso, son fils de 5 ans, et sa compagne Gaëlle Pietri. Sa mort a entraîné une vague d'hommages et de soutien, notamment dans le monde du septième art, dans lequel il avait de nombreux collègues et amis. Au moment de son altercation, l'acteur de 37 ans ne portait pas de protection spécifique, contrairement à l'autre personne impliquée dans l'accident, un skieur lituanien qui a été pris en charge psychologiquement. "Si M. Ulliel avait porté un casque, est-ce que ça lui aurait sauvé la vie ? Je ne peux absolument pas l'affirmer", conclut simplement Anne Gaches, la procureure de la République...