Gaspard Ulliel vraiment en couple avant sa mort ? Son ex Gaëlle Pietri fait des révélations...

"Personne ne partageait la vie de Gaspard au moment du drame. Il nous incombe donc avec les parents de Gaspard de protéger sa mémoire ainsi que l'avenir d'Orso. Je respecte la dignité des êtres qui de près ou de loin ont croisé et accompagné Gaspard au cours de sa vie", commence-t-elle, balayant donc toute rumeur de couple entre les deux comédiens. Elle ne peut s'empêcher, cependant, d'avoir une pensée pour la jeune femme, complètement effondrée lors des obsèques de son partenaire : "Je suis heureuse que le film " Plus que Jamais " soit en sélection au Festival de Cannes. Je suis également heureuse que Gaspard et Vicky Krieps se soient soutenus sur ce tournage".

"L'événement de son départ nous a touchés de manière directe et individuelle sans que nous ayons pu avoir le temps d'une préparation ou même d'une organisation. Au cours de ces pénibles moments nous avons toutes et tous fait de notre mieux pour honorer la présence de chacune et de chacun autour de sa dépouille", continue-t-elle, honnête et digne.

Avant d'ajouter une note de philosophie : "Les actes de nos vies sont portés à interprétation. La critique que l'on peut en faire nous permet d'orienter nos attitudes et nos décisions. Le contenu de la critique depuis nos actes accomplis nous encourage à porter l'avenir en vue d'une harmonie sachant tenir à l'écart le conflit et ses sources. C'est ainsi que Gaspard et moi avons mené nos existences".

Un texte digne, salué par les internautes, qui ont aimé sa beauté et son message. Vicky Krieps, nommée aux César cette année, quant à elle, n'avait jamais commenté cette rumeur de couple, restant toujours en retrait. Sur Instagram, elle avait simplement posté la photo d'un ciel au coucher du soleil avec la mention "Gaspard, dans le ciel, tu retournes chez toi".