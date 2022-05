Gaspard Ulliel : Sa dernière compagne Vicky Krieps sort du silence après la mise au point de Gaëlle Pietri

Gaspard Ulliel est mort à l'âge de 37 ans, après avoir perdu la vie à la suite d'un accident sur une piste de ski. La disparition de ce comédien talentueux a plongé le monde du cinéma dans un profond deuil. À l'occasion de ce Festival de Cannes, le dernier long métrage de Gaspard Ulliel, Plus que jamais, se retrouve dans la sélection "Un certain regard". Un film dans lequel le père de famille, d'un petit Orso, a donné la réplique à l'actrice Vicky Krieps, qui aurait été sa dernière compagne. Et alors que Gaëlle Pietri, mère du petit Orso et ancienne compagne de Gaspard Ulliel, a récemment révélé que ce dernier n'était pas en couple au moment de sa disparition, la Luxembourgeoise a de nouveau posté un joli message avec une photo d'elle en compagnie de l'acteur disparu.

Ce mardi 17 mai 2022, Vicky Krieps a choisi de poster un superbe cliché issu du film Plus que jamais. On l'y voit enlacée par Gaspard Ulliel. "There's only way to live live... live, a-t-elle écrit prônant ainsi de vivre la vie à fond. More than ever." Une philosophie que partageait certainement le comédien tragiquement décédé le 19 janvier dernier. Il est très rare que la comédienne luxembourgeoise ne s'exprime à propos de la disparition de l'acteur. L'actrice de 38 ans s'est jusqu'ici contentée d'un cliché du ciel sur Instagram, légendé "Gaspard, dans le ciel. Tu retournes chez toi". Pendant la cérémonie des obsèques, à Paris, elle ne s'était pas mêlée à la famille de l'acteur, laissant Gaëlle Pietri, la mère de son fils Orso, au premier rang avec le petit garçon et ses grands-parents. Elle était pourtant apparue éplorée aux abords de l'église. Avant d'assister quelques jours plus tard, digne, à l'hommage réservé à Gaspard Ulliel, notamment par son ami Xavier Dolan, aux César.