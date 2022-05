Diaporama : Gaspard Ulliel : Sa dernière compagne Vicky Krieps sort du silence après la mise au point de Gaëlle Pietri

Gaspard Ulliel et sa compagne Gaëlle Pietri - La 20ème cérémonie des Prix Lumières à l'espace Pierre Cardin à Paris, le 2 février 2015.

Info du 19/01/2022 - Gaspard Ulliel meurt à la suite d'un accident de ski en Savoie - Gaspard Ulliel et sa compagne Gaëlle Pietri - Salle - La 20ème cérémonie des Prix Lumières à l'espace Pierre Cardin à Paris, le 2 février 2015.

Gaspard Ulliel et sa compagne Gaëlle Pietri - Photocall lors du deuxième défilé Chanel "Métiers d'Art" au Ritz à Paris, France, le 6 décembre 2016. Cette collection destinée à mettre en valeur le précieux savoir-faire des ateliers Chanel (bottier, plisseur, plumassier, brodeur, ...) donne lieu depuis 2002 à un défilé au mois de décembre. Karl Lagerfeld choisit chaque année un lieu lié à l'histoire de mademoiselle Chanel. Gabrielle Chanel (Coco) a loué à partir de 1937 une suite au troisième étage du Ritz. © Olivier Borde/Bestimage

Gaëlle Pietri (ex-compagne du défunt) et son fils Orso - Arrivées aux obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Gaspard Ulliel et sa compagne Gaëlle Pietri - Jour 11 - Les célébrités dans les tribunes des internationaux de tennis de Roland Garros à Paris. Le 7 juin 2017 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Vicky Krieps - Projection du film " Avec amour et acharnement " lors du festival " Rendez-vous with French Cinema " au Walter Reade Theater à New York. Le 3 mars 2022 © Future-Image / Puma Press / Bestimage